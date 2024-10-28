Кубань стала лидером в России по смертности бездомных

По итогам 2023 года Краснодарский край возглавил рейтинг регионов России по смертности бездомных. «Индекс смертности» людей без определенного места жительства на Кубани достиг 14,04, пишет «РБК» со ссылкой на исследования благотворительной организации «Ночлежка» и платформы открытых данных «Если быть точным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Аналитики рассказали, что в Краснодарском крае медианный возраст смерти бездомных составляет 47 лет. Разница в медианном возрасте смерти по сравнению с имеющими постоянное место жительства людьми в регионе — 26 потерянных лет жизни. Бездомные на Кубани в 18 раз больше, чем обычные люди, рискуют погибнуть от внешних причин, инфекции, заболеваний пищеварения и респираторных заболеваний. За прошлый год в крае скончались 815 бездомных.

За последние четыре года непосредственно в Краснодаре сократилось количество умерших бездомных. В 2019 году зарегистрировали 682 таких случая, в 2020-м — 529, в 2021-м — 166, в 2022-м — 156, а в прошлом году — 181.

По мнению директора «Ночлежки» в Москве Дарьи Байбаковой, Кубань выделяется среди других регионов РФ большим количеством трудовых домов, где используется принудительный, неоплачиваемый труд людей, в том числе бездомных. В подобных местах часто происходят производственные травмы.

Вячеслав Рыжков