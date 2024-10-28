Следком Крыма установит обстоятельства ДТП, в котором погибли трое подростков

Следственный комитет Крыма установит обстоятельства аварии, в которой погибли трое подростков в Нижнегорском районе. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, четверо подростков ехали на двух питбайках и квадроцикле по автодороге в районе села Косточковка. Они столкнулись с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении. Трое юношей погибли от полученных травм, один доставлен в больницу.

Следователи установят обстоятельства случившегося и основания управления несовершеннолетними транспортными средствами. Действиям должностных лиц органов профилактики будет дана оценка. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления.

Алина Зорина