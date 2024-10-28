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Жителя Крыма осудили за убийство соседа из-за земельного спора

Жителя Партенита осудили на девять лет за убийство соседа на почве конфликта из-за границ земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики Крым и Севастополя.

Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

46-летний житель Партенита заранее спланировал убийство своего соседа. В марте этого года он переоделся в подготовленную одежду, надел резиновую маску и спрятался в недостроенном помещении двора погибшего. Осужденный дождался мужчину и дважды выстрелил в него из самодельного ружья. Позже он покинул место преступления по заранее продуманному маршруту, переоделся, разобрал ружье и спрятал все предметы в отдельных местах.

Мужчина признан виновным в хранении оружия и убийстве. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также он выплатит пострадавшей стороне 2 млн руб.

Алина Зорина

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