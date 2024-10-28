Александр Бастрыкин дал поручения по ДТП с двумя погибшими в Краснодаре

Руководитель СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений по ДТП на Северном мосту в Краснодаре. В аварии погибли два человека, напомнили в информационном центре федерального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Авария произошла 25 октября. В следкоме заявили, что водитель легкового автомобиля грубо нарушил ПДД, в результате чего столкнулись несколько машин. Скончались два пассажира виновника ДТП. Еще несколько человек получили травмы, им потребовалась медицинская помощь.

В СУ СКР по Краснодарскому краю инициировали передачу уголовного дела по факту случившегося из органов внутренних дел в свое производство. Александр Бастрыкин поручил принять меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. В центральном аппарате СК контролируют ход расследования.

«Ъ-Кубань» писал, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo ехал из центра города, не справился с управлением и вылетел на встречку. Здесь он столкнулся с тремя другими автомобилями.

Вячеслав Рыжков