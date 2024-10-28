Кубань заняла 46-е место в рейтинге научно-технологического развития

Краснодарский край улучшил позиции в рейтинге научно-технологического развития субъектов РФ. Кубань по итогам 2023 года заняла 46-ю строчку, говорится в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Агентство сообщает, что позиции регионов в рейтинге определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям. Показатели объединили в четыре группы: «Человеческие ресурсы», «Материально-техническая база», «Эффективность научно-технологической деятельности» и «Масштаб научно-технологической деятельности».

Кубань получила 32,3 балла. В исследовании 2022 года краю присудили 31,3 балла, тогда регион занял 48-е место.

Адыгея заняла 71-е место с 19,2 балла. Регион также улучшил результат по сравнению с 2022 годом (73-е место, 18,2 балла).

Крым занял 53-е место. У республики 29,7 балла. С прошлого года полуостров поднялся почти на 10 позиций — с 61-го места.

Лидерами рейтинга по итогам 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Внизу списка оказались Ингушетия и Еврейская автономная область.

Вячеслав Рыжков