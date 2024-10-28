Следственный комитет Кубани проводит проверку сведений о массовой драке в Сочи

По указанию руководителя СКР по краю в Сочи организована проверка размещенных в соцмедиа сведений о массовой драке. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

В соцмедиа появилась информация о том, что на улице Труда в Сочи произошел конфликт между двумя группами молодых людей. Причиной инцидента стала девушка. В результате ссоры пострадал несовершеннолетний парень. От написания заявления и обращения в медучреждение он отказался.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю ранее сообщала, что 23 участника массовой драки в Сочи доставлены в полицию. Десять из них привлечены к административной ответственности

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в краевом следственном управлении.

Алина Зорина