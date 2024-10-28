На Кубани собрано 13,8 млн т зерна — меньше, чем в прошлом году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поздравляя с Днем урожая кубанских аграриев, сообщил, что в этом году на Кубани аграрии собрали 13,8 млн т зерна, передает пресс-служба региональной администрации. Результат оказался ниже прошлогоднего: в 2023 году в регионе было собрано 14,3 млн т. зерна.

Большую часть урожая текущего года составила пшеница — 10,25 млн т. Кроме того собрано 862 тыс. т. риса. Аграрии получили рекордную урожайность ячменя — 73,3 ц. с га.

Урожай фруктов и ягод составил 600 тыс. т.; овощей — 800 тыс. т.; винограда — 240 тыс. т.

Глава региона также отметил, что селекционеры только за этот год нарастили производство семян зерновых и масличных культур на 25%.

Дмитрий Ковалевский