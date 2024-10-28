В Ростове с 6 ноября ограничат движение на нескольких улицах города

С 6 ноября по 20 декабря в Ростове будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничение движение связано с выполнением работ по ремонту дорог.

Введено ограничение движения ТС по ул. 18-я улица на участке от пер. Доломановский до ул. 17-я улица, по ул. Малюгиной на участке от пер. Халтуринский до пер. Доломановский, по ул. Филимоновская на участке от пр. Кировский до пер. Журавлева и по пер. Университетский на участке от ул. Красноармейская до ул. Малюгиной и от пер. Университетский, 44 до пер. Университетский, 56.

Ева Китаева