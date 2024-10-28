Главу СКР заинтересовал инцидент со сбитым электросамокатом ребенком в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании ребенка после наезда на него на электросамокате в Самаре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным СКР, инцидент произошел 23 октября текущего года. На Московском шоссе 42-летний мужчина, передвигавшийся по велодорожке на электросамокате, сбил 10-летнего ребенка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Андрей Сазонов