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Главу СКР заинтересовал инцидент со сбитым электросамокатом ребенком в Самаре

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании ребенка после наезда на него на электросамокате в Самаре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным СКР, инцидент произошел 23 октября текущего года. На Московском шоссе 42-летний мужчина, передвигавшийся по велодорожке на электросамокате, сбил 10-летнего ребенка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Андрей Сазонов

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