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В 10 домах Приволжского района на сутки отключат воду

Жители 10 домов Приволжского района на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».

Причина отключения водоснабжения — проведение работ по подключению участка водопровода протяженностью 470 метров по ул. Бр. Касимовых к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды прекратится с 09:00 1 ноября до 09:00 2 ноября по адресам:

  • ул. Бр. Касимовых, 62, 70, 74, 82, 82а;
  • ул. Пр. Победы, 43, 45, 45а, 45г, 47.

Пресс-служба «Водоканала» приносит свои извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что жители более 20 домов Советского района на сутки останутся без воды.

Диана Соловьёва

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