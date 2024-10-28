В 10 домах Приволжского района на сутки отключат воду

Жители 10 домов Приволжского района на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского «Водоканала».

Причина отключения водоснабжения — проведение работ по подключению участка водопровода протяженностью 470 метров по ул. Бр. Касимовых к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды прекратится с 09:00 1 ноября до 09:00 2 ноября по адресам:

ул. Бр. Касимовых, 62, 70, 74, 82, 82а;

ул. Пр. Победы, 43, 45, 45а, 45г, 47.

Пресс-служба «Водоканала» приносит свои извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно, что жители более 20 домов Советского района на сутки останутся без воды.

Диана Соловьёва