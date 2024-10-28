Уральца будут судить по обвинению в мошенничестве на 20,8 млн рублей

Талицкий районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело 35-летнего уральца, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 20,8 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура направила в суд дело по обвинению в совершению преступлений по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, организованной группой, в особо крупном размере, с банковского счета), ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение права на жилое помещение).

По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами. Участники преступной группы совершали звонки с помощью IP-телефонии россиянам, во время разговоров они представлялись сотрудниками различных банков, силовых ведомств и специалистами различных учреждений. Они убеждали потерпевших отправить им деньги под предлогами возбуждения в их отношении уголовных дел, переслать деньги на «безопасные» счета, предоставлять им данные своих банковских карт, а также получали доступ к приложениям, к которым были привязаны карты. Таким образом, в августе 2023 года у жителя Свердловской области было похищено свыше 1,5 млн руб., у жительницы Москвы в сентябре прошлого года — более 19,3 млн руб.

Роль обвиняемого была в том, чтобы после получения от неизвестных банковских карт с похищенными деньгами он снимал их в банкоматах в Екатеринбурге и Тюмени. Себе он оставлял определенный руководителем группы процент, а основную сумму перечислял по реквизитам иным участникам преступной группы.

Материалы в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Ранее в Екатеринбурге профессор вуза перевел лжесотруднику ФСБ около 11,9 млн руб. Он заявил профессору, что неизвестные перевели «иноагентам» с его карты большую сумму денег, а затем предложил помощь в выявлении преступников.

Ирина Пичурина