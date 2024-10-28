27 октября водители автомобилей наехали на пешехода и велосипедиста

27 октября в Казани зафиксировано 101 дорожно-транспортное происшествие. Из них 2 ДТП произошло с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

В одном из ДТП водитель машины сбил велосипедиста. Еще один автомобилист наехал на пешехода. Оба ДТП произошли на нерегулируемом пешеходном переходе.

Вчера полиция задержала 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 3 водителя не имели права управления транспортным средством. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 местных жителей.

Диана Соловьёва