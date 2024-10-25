Недостающих рабочих на Казанском авиазаводе решили заменить вахтовиками

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова будет нанимать сотрудников, работающих вахтовым методом. Информация об этом появилась в Telegram-канале управляющего директора компании «Туполев» Константина Тимофеева.

«Понимаю, что вахтовый метод работы не самый лучший с точки зрения организации производства, но сейчас он необходим»,— заявил Константин Тимофеев.

Сотрудникам обещают доход от 200 тыс. руб. Авиазавод ищет работников по специальностям «токарь», «фрезеровщик» и «оператор числового программного управления». Вахтовиков будут нанимать для работы на новых производственных мощностях. Сейчас на Казанском авиационном заводе идет перевооружение.

Ранее «Туполев» решил создать инновационный конструкторский центр для модернизации пассажирского самолета Ту-214, который собирается на Казанском авиазаводе.

Диана Соловьёва