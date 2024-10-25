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Додик улетел из Казани

Президент Республики Сербской Милорад Додик завершил свою работу на саммите БРИКС и вылетел из Казани. В международном аэропорту города его провожал премьер-министр Татарстана, министр промышленности и торговли Олег Коробченко. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Перед вылетом Олег Коробченко показал Милораду Додику вертолеты татарстанского производства. Премьер-министр Татарстана также вручил президенту Республики Сербской тапочки из овечьей шерсти в качестве сувенира.

Милорад Додик и члены делегации поблагодарили за теплый прием.

Диана Соловьёва

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