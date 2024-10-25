Более 20 домов Советского района Казани на сутки останутся без воды

Жители более 20 домов Советского района Казани на сутки останутся без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского водоканала в Telegram-канале.

Причиной отключения является подключение переложенного участка водопровода к централизованной сети водоснабжения в рамках строительства станции метро «Фучика».

Вода будет отключена с 9:00 29 октября до 9:00 30 октября в домах на трех улицах:

ул. Закиева, д. 10, 12а, 12а/1, 12а корп. 1, 12а корп. 3, 14, 16, 17, 17а, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 24, 39, 41, 41а, 41Б, 43, 43а;

ул. Кайбицкой, д. 6а;

ул. Академика Сахарова, д. 6, 8, 16Б, 16Б корп. 1.

Пресс-служба «Водоканала» просит прощения у жителей Казани за временные неудобства.