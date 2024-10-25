Дайджест событий
Неделя модных новостей
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях за последнюю неделю: выставки, юбилеи, новые запуски.
12 Storeez пошли на выставку
В рамках открывшейся Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow российская марка 12 Storeez запускает совместный проект с художником Никитой Паречиным. На стенде можно будет увидеть диптих, созданный Никитой в творческом тандеме с креативным директором марки Ириной Голомаздиной, который передает ощущение созерцания и погружения в природные циклы. «Многие картины Никиты передают теплый вечерний свет. Внутреннее умиротворение, как в детстве в деревне у бабушки и дедушки, когда лежишь на скошенной траве и наблюдаешь, как кончается день, а тебя обнимает теплое солнце»,— говорит Ирина. Так, вдохновением для картины «Растворение структуры» стали очертания берега Ладожского озера, высвеченные в пелене тумана. Диптих повторен на платках 12 Storeez из тонкого тутового шелка, которые выйдут лимитированным тиражом.
Masterpeace провела театральный «выпускной»
Masterpeace отпраздновала десять лет со дня основания — а именно выпуска первых кимоно. Ретроспективу работ дизайнера и основательницы марки Евгении Линович за весь период существования компании можно было увидеть в фойе кафе «Время антракта»: шелковые платья с кружевом, те самые роскошные кимоно, ретроплатья с рюшами и на кокетке. Вечеринка прошла в Театре имени Ермоловой в формате капустника, лейтмотивом которого стала музыкальная классика советского периода в новом прочтении группы Playlist. Тепло.
В отеле «Астория» запахло березой
Петербургский отель «Астория» презентует свой фирменный аромат «Серебряная береза и черный перец». Он создан английской компанией Stoneglow и выпускается в виде свечей и изящных диффузоров, а его ключевыми нотами стали береза, коньяк, перец и ладан. По словам руководителя отеля Герольда Хельда, была задача найти аромат, который стал бы квинтэссенцией русского гостеприимства.