Премьер Венгрии: в Казани проходит саммит стран востока с мощной экономикой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал саммит БРИКС в Казани встречей стран восточного мира с мощной экономикой. Об этом глава иностранного правительства рассказал в эфире радио Kossuth, передают «РИА Новости».

«Сейчас проходит большой саммит восточного мира в Казани, где лидеры стран БРИКС — не западных, но с очень мощной экономикой — проводят саммит, это саммит восточного мира»,— заявил Виктор Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии рассказал, что БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества закладывают основы под формирование нового миропорядка, а Азия станет определяющим центром мира на десятилетия, а может, и на столетия.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, сформированная в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Диана Соловьёва