В Татарстане к концу недели ожидаются дожди, мокрый снег и похолодание

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируются дожди, мокрый снег и понижение температуры, сообщает Гидрометцентр республики.

В четверг, 24 октября, в республике будет облачно с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость 8–13 м/с, с порывами до 18 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3..+8°, а днем поднимется до +6..+11°.

В пятницу, 25 октября, также будет облачно, но с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер сменится на северо-западный и северный со скоростью 5–10 м/с, ночью порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью составит +1..+6°, а днем — +4..+9°.

В субботу, 26 октября, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки, в том числе в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах. Ветер будет северо-западным со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура ожидается в пределах 0..+4°, а днем — +2..+7°.

Анар Зейналов