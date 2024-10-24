В Екатеринбурге электронная подпись востребована в торговле и строительстве

Чаще всего электронную подпись (ЭП) используют компании Екатеринбурга, которые заняты в таких сферах, как торговля, строительство, консалтинг и научно-техническая деятельность, а также производство и операции с недвижимостью. Об этом говорится в исследовании IT-сервисов для бизнеса «Такском».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным платформы, ЭП в 2024 году используют более 157 тыс. компаний и ИП в сфере торговли и строительства в Екатеринбурге. Третью строчку заняла сфера консалтинга и научно-технической деятельности (9% компаний и 11% ИП). На четвертом месте по частоте использования ЭП — металлургическое, пищевое, электротехническое, химическое, фармацевтическое и другие виды производств (9% компаний и 5% ИП).

«С приходом ЭП рабочие процессы бизнесменов и предпринимателей упростились и многие рутинные вопросы стали решаться в разы быстрее. Сократились и операционные расходы»,— отметили в Такском. В частности, использование ЭП в торговле позволяет зарегистрировать онлайн-кассу, зарегистрироваться и работать в системе «Честный знак», сдавать электронную отчетность в контролирующие органы. В строительстве ЭП позволяет получить госконтракт или стать подрядчиком крупной компании, зарегистрировать в Росреестре построенный объект.

В «Такском» добавили, что реже всего квалифицированную подпись используют компании Екатеринбурга в сферах гостиничного бизнеса и общественного питания, на каждую сферу приходится не более 1,5% от общего числа организаций и ИП.

Анастасия Таначева