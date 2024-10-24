В Заречном замначальника полиции задержали за получение взятки от мигранта

Замначальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Заречного задержали по подозрению в получении взятки от женщины-мигранта, которая нелегально находилась на территории России. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, взятка полагалась за непривлечение к административной ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СКР, сотруднику полиции предъявлено обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия (бездействие)). «Фигурант задержан, с его участием проводится комплекс следственных действий, продолжаются мероприятия по сбору и закреплению доказательств», — добавили в СКР.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что по факту произошедшего назначена служебная проверка. По его словам, если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов «по отрицательным мотивам». «Его непосредственных кураторов привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по антикоррупционной составляющей», — добавил полковник Горелых

Мария Шараева