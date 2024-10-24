Пакистан планирует вступить в БРИКС

Пакистан в ближайшее время рассчитывает стать членом БРИКС. Об этом заявил «РИА Новости» советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.

По словам Хана, Пакистан уже направил запрос о включении в состав БРИКС и полон надежд на положительный ответ. «Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем в БРИКС. Это сильный форум, представляющий значительную часть мировой экономики»,— отметил он.

Советник подчеркнул, что «Пакистан должен стать частью БРИКС» и выразил надежду на то, что просьба страны будет удовлетворена.

В ноябре 2023 года Пакистан подал официальный запрос о присоединении к БРИКС. Одной из стран-участников объединения является Индия. Индо-пакистанский конфликт — это вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, который продолжается с момента их получения независимости в 1947 году. Основной причиной конфликта является спор о принадлежности Кашмира.

Анар Зейналов