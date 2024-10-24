В Сочи водитель автобуса подрался с пассажиром, который, предположительно, не оплатил проезд. Полиция проводит проверку, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Происшествие случилось днем 23 октября. Пассажиры автобуса №30 рассказали в соцсетях, что несовершеннолетний на улице Дагомысская в Центральном районе курорта вышел из общественного транспорта, но не оплатил проезд, что спровоцировало водителя автобуса. Мужчина якобы вышел за молодым человеком и начал его избивать. В драку вмешались очевидцы, им удалось разнять участников инцидента.

В МЦУ Сочи в комментариях к одной из публикаций в соцсетях уточнили, что, по данным специалистов департамента транспорта, водителя уволили. Правоохранительные органы проводят проверку. Пока неясно, является ли пассажир несовершеннолетним.

«Ъ-Сочи» писал, что несколько дней назад полиция курорта задержала жительницу Москвы с ребенком, которая начала драку с прохожим. Приезжую поместили в камеру для задержанных, ее ребенка — в лечебное учреждение.

Мария Удовик