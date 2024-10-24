Эрдоган покинет Казань в 11:30 из-за теракта в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вынужден вернуться на родину раньше запланированного из-за теракта, произошедшего в Анкаре. Ожидается, что его вылет состоится около 11:30, сообщает турецкая газета Hrriyet и портал CNN Turk.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Эрдоган примет участие в саммите БРИКС+ в Казани, однако в четверг в середине дня планирует покинуть мероприятие и улететь в Турцию.

Вечером 23 октября у входа в штаб-квартиру компании TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, прогремели два взрыва. Предположительно, сначала взорвался автомобиль, после чего началась перестрелка. В результате атаки погибли 5 человек, еще 22 получили ранения. Два исполнителя теракта были убиты. По данным турецкого МВД, за нападением стоит запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану на саммите БРИКС.

Господин Эрдоган прибыл с рабочим визитом в Казань 23 октября.

Анар Зейналов