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На спецоперации погиб хоккеист из Серова Валентин Жданов

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб 37-летний капитан хоккейной команды СФЗ Валентин Жданов из Серова (Свердловская область), сообщили в администрации города.

Валентин Жданов

Валентин Жданов

Фото: Администрация Серовского городского округа

Валентин Жданов

Фото: Администрация Серовского городского округа

Он родился 30 января 1987 года в Серове, окончил школу №27 — после учебы продолжил профессиональную карьеру хоккеиста в Тюмени в составе команды «Газовик», потом играл в команде «Металлург» в Медногорске Оренбургской области. В 18 лет был призван в армию для службы в химических войсках, после демобилизации работал на Серовском заводе ферросплавов (СФЗ).

Валентин Жданов был мобилизован на службу в зоне СВО 25 сентября 2022 года, где служил в мотострелковых войсках. Погиб в районе села Яснобородовка в Донецкой Народной республике (ДНР) 12 июля при выполнении боевого задания. Прощание с бойцом состоится 25 октября в 12:00 в ритуальном зале похоронной службы «Обряд».

Ранее в Нижнем Тагиле простились с 34-летним добровольцем Дмитрием Дудиным, который погиб на спецоперации. Отправился в зону СВО 19 февраля и погиб 30 августа, подорвавшись на мине при выполнении боевого задания под Донецком.

Ирина Пичурина

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