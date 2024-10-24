Три района Тюменской области полностью выполнили задание по военному призыву

Задание по призыву на прохождение военной службы полностью выполнили в Армизонском, Сорокинском и Ялуторовском районах Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран заседание призывной комиссии Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области заседание призывной комиссии Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков на заседании региональной призывной комиссии, в регионе работают 27 комиссий, для отправки срочников организовано более 80 команд. Уклоняющиеся от призыва разыскиваются областным МВД.

Напомним, для прохождения военной службы по призыву в Тюменской области направят более 2 тыс. жителей. Призывная кампания продлится с 1 октября до 31 декабря.

Ирина Пичурина