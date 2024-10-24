Доля Татарстана в торговле с Таджикистаном составляет $50 млн

Доля Республики Татарстан в общем объеме торговли с РФ составляет $50 млн. Об этом стало известно в ходе встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, которая прошла в Казани в рамках саммита БРИКС.

Господин Рахмон отметил важную роль Татарстана в торговых отношениях между Таджикистаном и Россией, подчеркнув, что доля республики в торговле с РФ составляет $50 млн, и выразил намерение увеличить этот показатель. В свою очередь Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в расширении присутствия татарстанских компаний на таджикском рынке.

Президент Таджикистана прибыл в Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС 23 октября.

Анар Зейналов