Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань на саммит БРИКС

Президент Боливии Луис Арсе прибыл в Казань для участия в XVI саммите БРИКС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что планирует укрепить результаты саммита в интересах боливийского народа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин проведет в Казани несколько двусторонних встреч, включая переговоры с Луисом Арсе.

В августе Россия пригласила президента Боливии Луиса Арсе принять участие в саммите БРИКС в Казани.

Анар Зейналов