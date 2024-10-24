Никол Пашинян прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Казань для участия в мероприятиях XVI саммита БРИКС. В международном аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил Пашиняна на саммит во время переговоров. Глава армянского правительства примет участие в заседаниях в формате «БРИКС плюс/аутрич», которые предусматривают сотрудничество стран БРИКС с региональными партнерами и участие лидеров соседних государств.

Сегодня, 24 октября, в заключительный день саммита, пройдут пленарные заседания, одно из которых состоится в формате «аутрич/БРИКС плюс». Завершится день пресс-конференцией президента России Владимира Путина.