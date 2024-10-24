На трассе Сургут — Салехард в ДТП с фурой погиб водитель «газели»

На 495 км дороги Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате ДТП с фурой погиб водитель «газели», сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Инцидент произошел 23 октября около 17:45. По предварительным данным, водитель на ГАЗ, завершая обгон после перестроения в ранее занимаемую полосу, наехал на стоящую фуру Mercedes с полуприцепом. В результате аварии водитель «газели» скончался на месте происшествия.

Организована проверка.

Напомним, на прошлой неделе на 2 км автодороги Лабытнанги — ст. Обская водитель ВАЗ не учел скорость движения, погодные и метеорологические условия, из-за чего не справился с управлением и въехал в опору освещения. В результате ДТП он и трое его пассажиров были госпитализированы.

Ирина Пичурина