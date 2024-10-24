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На Ямале простятся с погибшим на СВО гранатометчиком Михаилом Шияновым

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) состоится прощание с погибшим во время проведения специальной военной операции (СВО) рядовым Михаилом Шияновым, сообщили в городской администрации.

Михаил Шиянов

Михаил Шиянов

Фото: администрация Лабытнанги

Михаил Шиянов

Фото: администрация Лабытнанги

Он родился в селе Шурышкары Шурышкарского района, окончил Лабытнангское ПУ. Службу проходил в должности гранатометчика гранатометного отделения мотострелкового взвода и погиб при выполнении боевых задач.

Отпевание и похороны бойца состоятся 25 октября в 12:00 на новом кладбище. Поминальный обед пройдет в 13:30 в кафе «Семь лиственниц».

В прошлом месяце в Лабытнанги простились с погибшим на спецоперации Гиви Макалатией, он служил командиром мотострелкового отделения и погиб при выполнении боевых задач.

Ирина Пичурина

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