Пенсионер из Екатеринбурга выстрелил в соседа из-за шума

В Екатеринбурге 72-летний пенсионер устроил стрельбу из-за шума, ранив своего 43-летнего соседа. Инцидент произошел вечером 23 октября на ул. Викулова, 46а, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На место происшествия прибыли медики, полиция и сотрудники Росгвардии. У стрелявшего изъяли травматический пистолет, пострадавшего доставили в больницу, полиция организовала проверку.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения с оружием на мать мальчика, который праздновал день рождения в Екатеринбурге. По словам ее мужа, ранее сосед отравил собаку супругов из-за лая и кидался на окружающих с заведенной бензопилой.

Ирина Пичурина