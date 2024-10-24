Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от реванша с Дмитрием Биволом. Об этом сообщил промоутер Бетербиева Боб Арум.

«Мы можем совсем отказаться от реванша. Сейчас есть предложения по более масштабным поединкам. Но если мы и будем говорить про реванш, то он может пройти не ранее конца 2025 года»,— сказал Боб Арум.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу.

В активе Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).

ТАСС