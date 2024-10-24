Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Артур Бетербиев может отказаться от реванша с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев может отказаться от реванша с Дмитрием Биволом. Об этом сообщил промоутер Бетербиева Боб Арум.

«Мы можем совсем отказаться от реванша. Сейчас есть предложения по более масштабным поединкам. Но если мы и будем говорить про реванш, то он может пройти не ранее конца 2025 года»,— сказал Боб Арум.

В ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола решением судей и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации и завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации, принадлежавший Биволу.

В активе Бетербиева 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол потерпел первое поражение в карьере при 23 победах (12 нокаутом).

ТАСС

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...