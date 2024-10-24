Институт развития профобразования закупит ноутбуки для Казани за 6 млн рублей

ФГБУ «Институт развития профессионального образования» планирует закупить в Казани ноутбуки за 5,8 млн руб. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Всего институт планирует закупить 260 ноутбуков на сумму 38,2 млн руб., что составляет примерно 147 тыс. руб. за устройство.

Цель закупки — обеспечить заказчика современными средствами вычислительной техники. Поставка будет осуществляться поэтапно: в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта 110 ноутбуков направят в Калугу и Нижний Новгород, а 40 — в Казань. Все устройства должны соответствовать установленным техническим требованиям, включая экран не менее 15 дюймов, процессор с шестью ядрами и объем оперативной памяти не менее 16 гигабайт.

Институт развития профессионального образования (ИРПО) был создан в 1987 году как Казанский филиал Всесоюзного института повышения квалификации специалистов ПТО. В процессе реорганизаций и развития, с 2020 года носит свое нынешнее название. ИРПО занимается дополнительным профессиональным образованием, реализуя федеральные программы для подготовки кадров в условиях импортозамещения и новых технологий.

Основные проекты института включают федеральные инициативы «Профессионалитет» и «Кадры для беспилотных авиационных систем», направленные на синхронизацию образования с потребностями предприятий, а также развитие наставничества на базе федерального технопарка в Калуге.

Ректором института с февраля 2024 года назначен Сергей Кожевников. Учредитель ИРПО — Министерство просвещения Российской Федерации.

Анар Зейналов