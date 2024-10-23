Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следователи возбудили дело из-за стрельбы в школе на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) из-за стрельбы ученика в школе Губкинского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности.

Напомним, ученик пронес в местную школу №9 пневматический пистолет и выстрелил в ногу однокласснику. Школьники стреляли в туалете школы, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась. По данным «Ъ-Урал», мощность пистолета составляла до трех джоулей. Металлодетектор на входе на него не сработал.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...