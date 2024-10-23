Следователи возбудили дело из-за стрельбы в школе на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) из-за стрельбы ученика в школе Губкинского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности.

Напомним, ученик пронес в местную школу №9 пневматический пистолет и выстрелил в ногу однокласснику. Школьники стреляли в туалете школы, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Госпитализация ему не потребовалась. По данным «Ъ-Урал», мощность пистолета составляла до трех джоулей. Металлодетектор на входе на него не сработал.

Полина Хабарова