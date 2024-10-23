Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лукашенко прибыл в Казань для саммита БРИКС в сопровождении военного вертолета

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Его прибытие сопровождалось вертолетом, похожим на Ка-52. Видеофрагмент был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

В ходе саммита делегации обсудят важные международные вопросы и пути укрепления взаимодействия в рамках БРИКС. У Лукашенко запланирована обширная программа международных контактов. Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что страна надеется получить статус партнера БРИКС.

Вертолет Ка-52 представляет собой современный российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать как наземные, так и воздушные цели. Его производит АО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина».

Анар Зейналов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...