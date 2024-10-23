Лукашенко прибыл в Казань для саммита БРИКС в сопровождении военного вертолета

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко приземлился в Казани для участия в саммите БРИКС. Его прибытие сопровождалось вертолетом, похожим на Ка-52. Видеофрагмент был опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

В ходе саммита делегации обсудят важные международные вопросы и пути укрепления взаимодействия в рамках БРИКС. У Лукашенко запланирована обширная программа международных контактов. Ранее министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что страна надеется получить статус партнера БРИКС.

Вертолет Ка-52 представляет собой современный российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать как наземные, так и воздушные цели. Его производит АО «Арсеньевская Авиационная Компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина».

Анар Зейналов