В ХМАО полицейские изъяли партию героина стоимостью около 2,5 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе сотрудники управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД региона совместно с Госавтоинспекцией Сургутского района на 49 км трассы Нефтеюганск — Сургут остановили автомобиль, в котором перевозилась партия героина стоимостью почти 2,5 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во время досмотра машины под пассажирским сиденьем был обнаружен черный пакет, в котором находились 587 свертков с порошком. «Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество является героином массой более 200 гр.»,— сказано в сообщении.

Как установили полицейские, партию наркотиков в Югру привез 33-летний гражданин иностранного государства с целью сбыта через тайники-закладки. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «Г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Полина Хабарова