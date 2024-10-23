Товарооборот Татарстана и Азербайджана достиг 102 млн долларов

По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном составил 102 млн долларов. Об этом стало известно на встрече раиса Татарстана Рустама Минниханова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба раиса.

В ходе встречи стороны обсудили не только поставки продукции автомобилестроения, но и перспективы сотрудничества в торговле по речным и морским путям, акцентировав внимание на использовании транспортных и логистических возможностей Волжско-Камского бассейна. Также было отмечено, что динамика первого полугодия 2024 года демонстрирует рост.

Рустам Минниханов выразил теплые воспоминания о своих визитах в Баку и отметил, что крепкие связи между республиками, заложенные Минтимером Шаймиевым и Гейдаром Алиевым, продолжают успешно развиваться.

В завершение встречи раис Татарстана вручил Алиеву орден «Дуслык», на что президент Азербайджана поблагодарил за высокую награду и внимание.

Анар Зейналов