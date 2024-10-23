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В Казанском цирке родившихся морских свинок назвали Саммит и Брикс

В Казанском государственном цирке по итогам конкурса выбрали имена для двух родившихся морских свинок. Их назвали Саммит и Брикс. Об этом сообщили в пресс-службе Казанского цирка.

Конкурс на имена морских свинок проходил в группе цирка ВКонтакте. Малыши родились у морской свинки Бусинки. Морских свинок называют Бриксик и Саммуся. Бусинка участвует в иммерсивном «ТРОГАТЬельном спектакле».

Иммерсивный «ТРОГАТЬельный спектакль» — представление Казанского государственного цирка, в котором зрители не сидят, а перемещаются по залу. Первый показ в этом сезоне состоится сегодня в 19:00.

В сентябре в Казанском зооботсаду недавно родившегося теленка яка тоже назвали Бриксом.

Диана Соловьёва

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