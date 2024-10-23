Группа БРИКС договорилась о критериях для включения в объединение новых участников

Группа БРИКС договорилась о критериях, опираясь на которые будет происходить расширение объединения, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

По словам помощника президента, уже согласован список из 13 государств. «Пока решили название этих стран не публиковать, особенно потому что нужно будет с ними проговорить, насколько у них степень готовности подключиться к полноформатному членству в БРИКС», — отметил Юрий Ушаков.

Объединение БРИКС создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2021 году в объединение вступила ЮАР. В начале текущего года к нему присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Зарина Акбирова