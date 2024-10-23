УФАС обнаружило три картеля в Свердловской области в 2024 году

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило и приняло пять решений о нарушении антимонопольного законодательства в части антиконкурентных соглашений, рассказала на пресс-конференции начальник отдела по борьбе с картелями ведомства Ольга Смирнова. «Из них три дела о картелях и два дела с участием в рамках сговора заказчиков, организаторов торгов и органов власти»,— добавила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Смирнова отметила, что в сентябре управление завершило рассмотрение дела в отношении трех ИП, которые были признаны участниками картельных соглашений, направленных на устранение добросовестных участников на торгах и поддержание начальной цены в аукционах. «Предметом таких аукционов являлось приобретение жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Заказчиками в торгах являлись фонд жилищного строительства Свердловской области, администрация Одинцовского городского округа, администрация Томска»,— сказала она. Ольга Смирнова подчеркнула, что доход, незаконно полученный участниками картеля, составил 20 млн руб.

Начальник отдела добавила, что управление выявило соглашения между пятью обществами, зарегистрированных в Свердловской и Тюменской областях. «Сговор был направлен на поддержание цен в семи электронных аукционах, предметом контрактов являлись работы по капитальному ремонту административных зданий. В частности, таких объектов как СУ СКР по Тюменской области, администрация Тобольского муниципального района и ряда объектов пожарной охраны»,— пояснила она. Госпожа Смирнова отметила, что общая сумма заключенных контрактов участников сговора составила около 340 млн руб. Она добавила, что общества не согласились с позицией антимонопольного органа и обратились в Арбитражный суд Свердловской области.

Ольга Смирнова отметила, что стадию судебных обжалований прошли ООО «Актив+», ООО « Уралторгсервис» и ООО «ТК «Тоболтранс», которые были оштрафованы на общую сумму более 8 млн руб. за организацию картеля в сфере государственного оборонного заказа. «Картель был реализован в электронных аукционах, проводимых с целью заключения контрактов на поставку рационов питания, пайков, пищевых продуктов по государственному оборонному заказу учреждениям материально технического обеспечения МВД и системы ФСИН»,— сказала она.

Госпожа Смирнова добавила, что в 2024 году управление выявило сговоры с участием органов власти. В частности, факты сговоров были выявлены в действах администрации Полевского городского округа, местной думы и Полевской коммунальной компании. «Нарушение выразилось в заключении соглашения, направленного на ограничения конкуренции и на ограничение доступа конкурентов на рынок работ по модернизации объектов сетей теплоснабжения. Сговор был реализован по средствам предоставления субсидий в отсутствии на то законных оснований»,— пояснила начальник отдела.