В Екатеринбурге освятили памятный крест первому председателю окружного суда

В Екатеринбурге на территории Ново-Тихвинского женского монастыря митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) торжественно освятил кенотаф (памятный крест) в честь первого председателя Екатеринбургского окружного суда Андрея Бутакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсант Фото: Анна Капустина, Коммерсант

Митрополит отметил, что в воспоминаниях современников Андрей Бутаков описан как честный и нелицеприятный судья, который судил «по Божьему закону». Он родился в 1819 году, работал в судебном ведомстве с 1835 года. Андрей Бутаков возглавил Екатеринбургский окружной суд в 1874 году, при нем на Урале начали проводить судебную реформу Александра II. Он был одним из руководителей местного миссионерского комитета и отдела Императорского православного палестинского общества, умер в должности председателя суда в 1894 году.

«В этом году исполнилось 150 лет с создания Екатеринбургского окружного суда, и Андрей Григорьевич на протяжении 20 лет его возглавлял. Суд распространял свою юрисдикцию на пять уездов и располагался в доме Севастьянова. Сегодня мы присутствовали на освящении памятного креса Андрею Григорьевичу Бутакову, а по инициативе свердловского отделения Российского объединения судей была учреждена памятная медаль в честь него, которой награждаются судьи за многолетний добросовестный труд»,— рассказал председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев.

Памятный крест появился благодаря тому, что несколько лет назад сотрудники Свердловского областного суда, поднимая архивы и изучая епархиальные записи, установили, что захоронение Андрея Бутакова находится в пределе Ново-Тихвинского женского монастыря, и обратились в епархию с инициативой установить памятный крест. Подобные кенотафы уже есть на территории монастыря, они посвящены другим значимым личностям города, несмотря на то, что большинство захоронений на территории были разрушены в советский период.

Напомним, сегодня в Екатеринбург доставили святые мощи преподобной Евфросинии Полоцкой. Реликвия будет пребывать в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре до 28 октября, перед ковчегом с ней будут совершаться особые молебны.

Анна Капустина