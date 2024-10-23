Владимир Путин поприветствовал лидеров стран — участниц БРИКС в Казани

Президент РФ поприветствовал лидеров стран-участниц группы БРИКС в Казани на первом заседании.

«Россия с большой ответственностью подошла к организации нашей совместной деятельности в рамках объединения в текущем году. Мы стремились к тому, чтобы упрочить авторитет БРИКС, повысить его роль в мировых делах, в решении насущных, глобальных и региональных проблем»,— подчеркнул президент.

В «Казань Экспо» стартовало первое заседание саммита. Девизом мероприятия стало «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

Саммит продлится до завтра включительно.

Зарина Акбирова