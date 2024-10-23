Ушаков: страны группы БРИКС согласовали формулировку по Украине

Страны-участницы группы БРИКС согласовали формулировку по Украине. Формулировка войдет в Казанскую декларацию, которую примут по итогам саммита в Казани, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в эфире «Первого канала», пишет ТАСС.

По словам помощника главы государства, формулировка не вызывает ни у кого возражений — это «общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию».

В Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Мероприятие проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

В мероприятии принимают участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Ирана Масуд Пезешкиан и другие.

Зарина Акбирова