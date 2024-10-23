Полпред УрФО и глава минобразования России обсудили кадровую подготовку

Полномочный представитель президента России в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщили в полпредстве.

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В ходе рабочей встречи также принимал участие и.о. ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Андрей Логинов. Стороны обсудили дальнейшую работу в сфере высшего образования и науки, при этом господин Жога сделал акцент на подготовке квалифицированных кадров, так как для таких экономически развитых субъектов, как регионы Урала, этот вопрос сейчас стоит наиболее остро. Он подчеркнул, что его успешное решение во многом будет зависеть от активной совместной работы органов власти, профильных ведомств и непосредственных участников образовательного процесса.

Ранее Артем Жога встретился с министром ЖКХ России Иреком Файзуллиным, главой Донецкой Народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным и сенатором от народного совета ДНР Александром Волошиным. Во время встречи особое внимание обратили на подготовку к отопительному периоду на Донбассе и темпам восстановления жилья и инфраструктуры.

Ирина Пичурина