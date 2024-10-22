В Тюмени появились девять новых остановок общественного транспорта

В Тюмени девяти новым остановкам общественного транспорта присвоили названия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на приказ департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Остановкам были присвоены следующие названия:

«Улица 6-я Западная» — ул. Голышева, 2, к. 2 (в сторону ул. Голышева);

«Улица 6-я Западная» — ул. Голышева, 2, к. 2 (в сторону ул. Сидора Путилова);

«Проезд к улице Голышева» — ул. Голышева, 4а (в сторону ул. Сидора Путилова);

«Проезд к улице Голышева» — ул. Голышева, 10а (в сторону ул. Голышева);

«Улица Арктическая» — напротив ул. Фармана Салманова, 10 (в сторону ул. Тюменской д. Дударевой);

«Улица Арктическая» — в районе ул. Фармана Салманова, 12 (в сторону ул. Василия Подшибякина);

«Улица Цветочная» — в районе перекрестка ул. Фармана Салманова и ул. Цветочной (д. Дударева) при движении в сторону ул. Василия Малкова;

«Улица Цветочная» — в районе ул. Вадима Бованенко, 2 (в сторону ул. Заполярной);

«Улица Николая Глебова» — напротив ул. Фармана Салманова, 3 (в сторону ул. Заполярной).

Напомним, движение по ул. Мурманской в Тюмени перекроют на год с 9 сентября 2024 года. Объехать участок можно по ул. Малыгина, ул. Мориса Тореза и через дворы. Водителей попросили заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.