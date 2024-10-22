В 2024 году поезда в Татарстане и Удмуртии перевезли 8,1 тысячи человек

В январе–сентябре 2024 года более 8,1 тыс. человек стали пассажирами поездов, курсирующих по Горьковской железной дороге в Татарстане и Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.

Самым популярным направлением среди пассажиров туристических поездов стала поездка в Свияжск. Маршрутом воспользовались более 1,5 тыс. человек. Программа включает в себя экологический квест, посещение исторических мест и интерактив «Стрелецкие забавы».

Пассажиры также пользуются пригородными поездами по маршрутам: Казань — Арск — Кырлай, Ижевск — Набережные Челны, Казань — Камаево — Иске Казан, Казань — Кукмор, Казань — Васильево.

Диана Соловьёва