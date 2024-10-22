Минздрав России и РЦМК провели учения перед саммитом БРИКС в Казани

Министерство здравоохранения России совместно с Республиканским центром медицины катастроф провели учения для подготовки к XVI саммиту стран БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе учений отрабатывались механизмы оперативного взаимодействия и алгоритмы медицинского реагирования на чрезвычайные ситуации. Пресс-служба Минздрава отметила, что все задачи учений были выполнены в срок, что подтверждает готовность медицинских служб к обеспечению безопасности участников саммита.

Ранее сообщалось, поликлиники Казани увеличат время работы во время саммита БРИКС. С 22 по 24 октября время приема вызовов на дом с неотложными состояниями будет продлено на один час. Также в Казань прибудет дополнительно 47 бригад из других регионов для оперативного реагирования на экстренные вызовы.

Анар Зейналов