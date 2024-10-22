Путин: Увеличение расчетов стран БРИКС в нацвалютах снизит геополитические риски

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Руссефф в рамках саммита БРИКС в Казани сообщил, что увеличение объемов расчетов между странами БРИКС в национальных валютах поможет снизить геополитические риски.

Дилма Руссефф отметила, что в условиях, когда страны Глобального Юга нуждаются в финансировании с учетом сложных условий его получения, важным становится обеспечение финансирования в национальных валютах и специальных форматах. Глава НБР отметила, что банк привержен этой задаче.

Встреча главы России и президента Нового банка развития прошла в зале для переговоров Губернаторском дворце Казанского кремля.

Президент Нового банка развития Дилма Русеефф прибыла в Казань 19 октября. На следующий день она встретилась с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и посетила научно-промышленную выставку «Сделано в Татарстане».

Новый банк развития был создан странами БРИКС в 2014 году с целью инвестирования в инфраструктурные проекты. Банк направлен на поддержку экономического развития и устойчивого роста в государствах-участниках, а также в других развивающихся странах, что позволяет улучшать инфраструктуру и способствовать экономическому прогрессу.

Влас Северин