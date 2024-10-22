Жителя Чувашии могут отправить в психиатрический стационар за попытку убить отца

21-летнего уроженца Чебоксар могут отправить в психиатрический стационар на принудительное лечение за покушение на убийство своего отца. Об этом сообщили в пресс-службе СК Чувашии.

Сотрудники следствия установили, что утром 31 марта 2024 года фигурант был в доме родителей в деревне Микши-Энзей Чебоксарского муниципального округа. Его отец лежал на диване. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 15 ударов ножом по различным частям тела. Отец активно сопротивлялся и ему удалось выжить. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы у обвиняемого есть хронический психиатрический диагноз, поэтому в момент покушения на убийство он не мог руководить своими действиями. Фигуранту рекомендовано пройти принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) направили в суд для решения вопроса о применении принудительных мер лечения.

Диана Соловьёва