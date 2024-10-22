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Раис Татарстана: саммит БРИКС доказывает, что мир многополярен

Раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече глав государств в международном аэропорту Казани заявил, что саммит БРИКС доказывает: мир многополярный. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

«Здесь собрались ведущие мировые лидеры. Мир должен быть многополярным. Сегодняшнее событие это показывает. Мир многополярен»,— сообщил Рустам Минниханов.

Сегодня раис Татарстана в казанском аэропорту встретил председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Диана Соловьёва

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